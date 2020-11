Standard: une attaque à réveiller, une défense à remanier

La malchance et le Covid ont mis par terre 50% de la défense liégeoise, qui devra résister aux assauts polonais alors que devant, le Standard n’aura d’autre solution que de marquer pour encore y croire.

L’attaque : un faux nº9 pour compenser la méforme des attaquants de pointe

Le Standard ne pourra pas, ce jeudi soir à Poznan, se contenter de défendre, comme il l’avait fait il y a une semaine à Lisbonne, sans résultat probant à l’arrivée. Il devra aussi trouver l’ouverture, s’il veut encore croire en ses chances de qualification pour les 16es de finale de l’Europa League, ce qu’il n’a pas encore su faire depuis l’ouverture de la phase des poules.

La situation commence sérieusement à agacer à Sclessin où, malgré l’accent porté lors de chaque séance d’entraînement sur les exercices de finition et les frappes au but, le ballon a bien du mal à franchir la ligne du but adverse. Les chiffres, du reste, traduisent aisément le malaise : avec 14 buts inscrits en 11 sorties en championnat, le Standard ne possède que la 11e meilleure attaque de l’élite.