Coronavirus: de graves lésions oculaires chez les enfants dues aux éclaboussures de gel

En cas d’exposition, le Centre Antipoisons explique qu’il est préférable d’appeler immédiatement le Centre Antipoisons et qu’il est très important d’immédiatement bien rincer l’œil à l’eau tiède et pendant 15 minutes.

Le Centre Antipoisons met en garde, mercredi dans un communiqué, contre de graves lésions oculaires chez les enfants qui peuvent survenir à la suite d’éclaboussures de gel hydroalcoolique.

« Plusieurs ophtalmologues de différents hôpitaux nous ont contacté pour signaler des cas d’enfants qui ont subi de graves lésions oculaires après avoir été accidentellement exposés au gel hydroalcoolique. Les gels sont très concentrés et contiennent au moins 70 % d’alcool. Lorsqu’ils pénètrent dans l’œil, ils peuvent provoquer une douleur intense, une irritation et même une altération de la vision. Selon ces spécialistes, dans des cas extrêmes, un traitement chirurgical et un suivi à long terme sont parfois nécessaires », explique Dominique Vandijck, directeur général adjoint du Centre Antipoisons.