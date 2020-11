Hockey Pro League: un partage logique pour les Red Lions face aux Pays-Bas

Le derby des plats pays est devenu, ces dernières années, un véritable classique. Un duel de prestige entre 2 équipes qui se respectent et qui se connaissent réellement par cœur. Shane McLeod faisait tourner son effectif et laissait au repos Tom Boon, William Ghislain, Tommy Willems et Nicolas Poncelet, en plus des 5 absents du week-end (Vincent Vanasch, Loïck Luypaert, Arthur De Sloover, Cédric Charlier et Nicolas De Kerpel).

Pas question de période d’observation puisque les 2 nations avaient clairement l’intention de marquer rapidement. Et c’était chose faite dès la 8e minute, sur le premier penalty de la rencontre qu’Alexander Hendrickx ne se privait pas de convertir, inscrivant au passage son 9e but dans cette Pro League. Sur la remise en jeu, Jelle Galema glissait subtilement la balle à Jeroen Hertzberger qui égalisait donc dans la foulée. A la 13e minute, Thierry Brinkman profitait d’un petit moment de flottement dans le camp belge pour surprendre Loic Van Doren (1-2).