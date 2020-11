Joué en début de soirée, l’autre match du groupe F (celui du FC Bruges) entre le Zenit Saint-Pétersbourg et la Lazio s’est terminé par un partage (1-1). Aleksandr Erokhin a ouvert la marque pour les Russes (32e, 1-0) et Felipe Caicedo a arraché un point pour les Romains, qui prennent la tête avec 5 unités en attendant le résultat du duel entre Bruges (4) et Dortmund (3). Le Zenit (1 point) est 4e.