Rafael Nadal remporte son 1000e match sur le circuit et file en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris

Rafael Nadal, 34 ans, s’est imposé en effet au 2e tour face à son compatriote Feliciano Lopez, 39 ans, 64e au classement ATP, en trois sets 4-6, 7-6 (7/5) et 6-4, au bout de 2 heures 30 minutes de match.

Prenant le service de son compatriote d’entrée de jeu, Feliciano Lopez (21 aces au total) prenait un avantage qu’il n’allait plus lâcher pour remporter la première manche (4-6) en 41 minutes. Les deux hommes se tiendront au coude à coude tout au long du deuxième set se départageant dans le jeu décisif. En 14 confrontations, c’est la première fois que Nadal parvenait à dominer Lopez dans un jeu décisif (7-5). Le plus dur était fait pour le Majorquin qui faisait la course en tête dans la manche décisive avec un break d’avance pour clôturer à 6-4.