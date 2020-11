Pro League: les Red Lions n’ont pas encore atteint leur plafond

Comme attendu, le derby des plats pays a été captivant et disputé. Une rencontre de très haut niveau entre les deux équipes dominant actuellement cette 2e édition de la Pro League. Et même si les Belges ont peiné en première période, ils ont corrigé le tir après la pause. Ils pouvaient même regretter de ne pas avoir réussi à conserver leur avantage au marquoir en toute fin de rencontre. « Les Néerlandais ont mieux joué que nous durant les 30 premières minutes », admettait le capitaine, Thomas Briels. « Ensuite, nous avons repris le contrôle du jeu, même si nous ne sommes pas parvenus à nous créer tellement d’occasions. C’est dommage d’avoir encaissé ce dernier but. Au regard de la seconde période, on méritait certainement de nous imposer. Le bilan de l’année est bon, puisque nous pointons actuellement en tête de la Pro League après 11 rencontres. L’année a été difficile mais nous n’avons perdu qu’une seule rencontre, en Inde. »