Arthur Van Doren après le partage entre les Red Lions et les Pays-Bas (4-4): «Nous avons des choses à améliorer»

Encore plus remuant et porté vers l’avant que d’habitude, Arthur Van Doren porte un regard sans concession après la rencontre de Pro League qui a vu les Red Lions et les Pays-Bas partager l’enjeu (4-4), avant que les Belges ne raflent le point de bonus aux Shoots-out (3-1).

Arthur, quel bilan tirez-vous de ce derby des plats pays ?

Si j’analyse cette rencontre sur l’ensemble des trois matchs que nous venons de jouer ici à Uccle, je dirais que nous avons fait un pas en avant par rapport à nos deux prestations signées face à la Grande-Bretagne. D’un autre côté, il faut aussi être réalistes, voire un brin sévères envers nous-mêmes, et dès lors reconnaître que nous avons été un peu trop courts.