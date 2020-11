Le FC Bruges s’est incliné à domicile face au Borussia Dortmund mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions (0-3). Thorgan Hazard a ouvert la marque (14e), et Axel Witsel et Thomas Meunier ont permis à Erling Haaland de signer un doublé (18e, 32e). Du coup, l’attaquant compte 14 buts en 11 matches de C1. Au classement, Dortmund prend la tête (6 points) devant la Lazio (5), Bruges (4) et le Zenit Saint-Pétersbourg (1).

Retour sur ce match avec les réactions des Brugeois.