Ligue des champions: Bruges balayé par le Borussia Dortmund

Les Brugeois (Dennis, ici) sont tout simplement tombés sur plus forts. - Belga

Avec le temps, on finirait presque par s’habituer à ce silence pesant, aux antipodes de ce qu’on est en droit d’attendre d’un match de Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Celle qui offre aux « petits » clubs belges l’opportunité de défier les yeux dans les yeux les ogres continentaux avec des rêves de gloire éphémère. Ce silence de plomb, à peine perturbé par les saillies vocales du speaker ou de Philippe Clement, a été encore plus perturbant, mercredi soir, car il aurait pratiquement été le même en période « normale », ante ou post-Covid. Le Club, qui espérait mettre une disette de 15 ans sans victoire à domicile en C1, a tout simplement été surclassé (3-0) par une formation de Dortmund venue s’accorder une petite promenade de santé en Venise du Nord avant la visite du Bayern, samedi, pour reprendre tranquillement la tête du groupe F. Bruges, du coup, a rétrogradé à la 3e place.