Nintendo: bénéfice semestriel plus que triplé, prévisions annuelles relevées

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé jeudi un bénéfice net plus que triplé sur son premier semestre 2020/21, relevant aussi ses prévisions annuelles alors que ses ventes ont été dopées par la pandémie de Covid-19.

L'industrie du jeu vidéo a fortement bénéficié des mesures obligeant les gens à rester chez eux dans de nombreux pays pour ralentir la propagation du coronavirus.

Les résultats de Nintendo ont été portés par les ventes de sa console Switch et de jeux populaires comme "Animal Crossing", sorti en mars, dont il a désormais vendu plus de 26 millions d'exemplaires.

Sur le semestre écoulé, ses ventes totales ont enregistré une hausse de 73,3% sur un an, à 769,5 milliards de yens (6,3 milliards d'euros).

Son bénéfice net entre avril et septembre a augmenté de 243,6%, soit un chiffre plus que triplé sur un an, pour s'établir à 213,1 milliards de yens (1,73 milliard d'euros). Son bénéfice opérationnel a lui bondi de 209,3% à 291,4 milliards de yens.