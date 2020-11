Hockey: les Red Panthers n’iront pas en Chine fin janvier

La FIH vient de confirmer le report des 2 prochains duels de Pro League dans la compétition féminine en raison des réglementations de voyage propres à chacun de ces pays. Il s’agit des rencontres Grande-Bretagne – Allemagne (initialement prévues les 14 et 15 novembre 2020) et de Chine – Belgique (23 et 24 janvier 2021). « S’il est toujours dommage de devoir prendre de telles décisions, nous comprenons parfaitement la situation et c’est la ligne de conduite la plus appropriée à ce jour », soulignait Thierry Weil, CEO de la FIH, dans son communiqué. « Nous espérons que la situation sanitaire mondiale s’améliorera bientôt et nos pensées vont à tous ceux qui sont actuellement touchés. Nous sommes impatients de profiter à nouveau des matchs de hockey internationaux l’année prochaine ! »