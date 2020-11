Carte blanche: «Ne privez pas les enfants de la magie de Saint-Nicolas»

Nous, détaillants, spécialistes du jeu et du jouet pour enfants, avons pris connaissance ce dimanche de la liste des commerces « essentiels » qui pouvaient rester ouverts en cette période de crise sanitaire. Ce lundi, une quarantaine d’entre nous s’est concertée pour partager nos inquiétudes face à cette décision qui nous paraît incompréhensible. En effet, notre secteur est considéré comme « non essentiel » et doit donc fermer ses portes à la période de l’année où, aux yeux des enfants et de leurs familles, nous représentons l’espoir, la joie, et le rêve. Des sentiments pourtant essentiels en cette période sombre que tous les citoyens belges traversent.

L’expérience du premier confinement, subi de plein fouet à la veille de la fête de Pâques, nous a déjà démontré la détresse des familles, confrontées à l’absence de possibilités et de moyens d’organiser des activités intergénérationnelles, privées du conseil de leurs commerces de jeux et jouets. Or, au même titre que le livre, les activités de bricolage, de jeux de sociétés, d’éveil, de construction, de rôles, sont essentielles pour l’épanouissement de l’enfant, ainsi que pour l’harmonie et l’équilibre de la famille. Vous comprendrez pourquoi nous nous permettons de soulever cette question : le bien-être et le développement des enfants, déjà privés des contacts sociaux et des possibilités d’apprentissage en milieu scolaire, ne devraient-ils pas, eux aussi, être considérés comme essentiels ?

De nombreuses familles nous ont contactés ces derniers jours pour exprimer leur désarroi face à l’approche des fêtes de Saint-Nicolas et Noël. Le cœur de notre métier, Monsieur le Ministre, consiste à aider les familles à s’assurer du bien-être de leurs enfants. Tout au long de l’année, nous mettons tout en œuvre pour proposer des activités ludiques et pédagogiques permettant aux enfants de développer leur créativité, leur logique, leur mémoire… Des compétences primordiales qui feront d’eux les adultes de demain.

Nous sommes conscients que le secteur médical est en grande difficulté et que la situation sanitaire de notre pays est grave. Nous tenons à témoigner toute notre solidarité avec tous ceux qui, chaque jour, œuvrent pour garantir la sécurité et la santé de tous. Des décisions devaient être prises, c’est évident. Mais sont-elles justes et équitables ? Était-ce vraiment aux familles et aux enfants en particulier de payer le lourd tribut de cette crise sanitaire ? Nous avons tout mis en œuvre, et ce depuis le premier confinement, pour accueillir nos clients et les familles en toute sécurité. Nous sommes prêts à faire encore plus d’efforts en ce sens.

Nous sommes tous des acteurs locaux, évoluant à proximité de nos clients, et notre savoir-faire réside principalement dans le conseil que nous pouvons leur fournir dans le choix de leur cadeau. La plupart d’entre nous ne possèdent pas les outils pour déployer, de manière rapide et efficace, le « click and collect » pour satisfaire toutes les demandes. Par ailleurs, ce système ne rencontre pas les besoins et les attentes de nos clients, qui eux non plus ne sont pas tous équipés.

Monsieur le Ministre, notre préoccupation première est depuis toujours le développement et l’épanouissement de l’enfant. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une priorité essentielle de notre société et souhaiterions vivement en discuter avec vous. Vous devez également vous souvenir de l’atmosphère des fêtes de fins d’année et des cadeaux colorés sous votre sapin de Noël, de rires aux éclats lorsque l’on découvre, sur la table du salon, le jeu attendu depuis si longtemps.

Il n’est pas trop tard pour qu’à l’aube du 6 décembre, chaque enfant, chaque famille belge, ressente la magie de Saint-Nicolas en ces temps anxiogènes. Tendez-nous la main, ouvrons la discussion afin que l’enfant redevienne essentiel. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions.

*Signataires : Chouchou (Bruxelles), Citrouille et myrtille (Vielsam), Coton-tige (Ath), Domino (Malmedy), Florilège (Mons), Fox & cie (Bruxelles – Woluwé Saint Lambert – Uccle – Ixelles – Anderlecht – Tournai – Mons – La Louvière – Mont sur Marchiennes – Charleroi – Auvelais – Erpent – Ciney – Liège – Messancy – Bertrix – Braine-l’Alleud – Genval), L’atelier de Gepetto by Oliwood (Woluwé), La boîte à malices (Marche-en-Famenne), La coccinelle (Namur), La maison du Cormoran (Louvain-la-Neuve), La Parenthèse (Liège), La petite souris (Herve), La poule aux jeux d’or (Rochefort), Le monde de Balda (Baufays), Le paradis des enfants (Virton), Le petit rêve (Uccle), Le pont des arts (Huy), Le zèbre à Pois(Waterloo – Louvain-La-Neuve – Nivelles), Les arsouilles (Theux), Les jeux de Nim (Enghien), Lolifant (Liège), Lolipop (Chimay), Ludiq’art (Ottignies), Oliwood Toys (Bruxelles – Stockel – La Hulpe – Waterloo), Pauporté (Paliseul), Que du bonheur (Dinant), Serneels (Bruxelles), Spirales (Nandrin), Styleco (Awans), Tanais (Verviers), The Grasshopper (Bruxelles – Leuven).