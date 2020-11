L’UCI met sur pied une Ligue des Champions du cyclisme sur piste

L’événement se tiendra en novembre et décembre 2021 sur les plus grandes pistes européennes.

La première Ligue des Champions du cyclisme sur piste se tiendra entre novembre et décembre 2021, a annoncé jeudi l’Union cycliste internationale (UCI) dans un communiqué.

En mars, l’UCI avait dévoilé le projet d’un nouveau format « plus court, où chaque course compte, où les enjeux sont élevés et où seuls les meilleurs athlètes se qualifient » et qui « vise à élargir la base de fans du cyclisme sur piste à travers le monde ».

Jeudi, l’UCI a donné plus de détails, à commencer par le nom, ’UCI Track Champions League’. Ce circuit comprendra six manches, disputées dans des vélodromes « emblématiques » d’Europe pendant six week-ends de suite, entre novembre et décembre 2021.

« Les athlètes masculins et féminins s’affronteront pour devenir champions dans un programme captivant de courses individuelles de sprint, de keirin, d’élimination et de scratch », a résumé l’UCI.