David Goffin se sépare de son entraîneur Thomas Johansson

David Goffin a annoncé jeudi, sur les réseaux sociaux, la fin de la collaboration avec son entraîneur suédois Thomas Johansson.

« Après deux ans de travail ensemble, Thomas et moi avons décidé de mettre un terme à notre collaboration », a écrit Goffin sur Instagram. « Je veux le remercier pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Johansson était devenu l’entraîneur de Goffin en février 2018. Johansson, vainqueur de l’Open d’Australie en 2002, et Goffin, avait déjà travaillé ensemble pendant un an, en 2016. Johansson faisait alors partie de l’encadrement du Liégeois, qui était entraîné par Thierry Van Cleemput. Ce dernier est resté le coach de Goffin jusqu’en janvier 2019 et une élimination au 3e tour de l’Open d’Australie.