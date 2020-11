Julian Jackson au «Soir»: «Il y a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de De Gaulle»

En un demi-siècle, essais et biographies sur Charles de Gaulle se sont multipliés. Pourtant, dans son magistral De Gaulle, une certaine idée de la France (Seuil), l’historien britannique Julian Jackson a réussi à apporter une pierre originale à l’édifice, en dépassant les visions partisanes – et souvent hagiographiques – hexagonales et en faisant la part de l’homme et du mythe, que le général avait lui-même forgé.

On sait que de Gaulle est une sorte d’icône en France, mais quelle est son image dans votre pays, par exemple ?