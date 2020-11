«Vous avez de ces mots»: La question {la plus} souvent posée ou {le plus} souvent posée?

Notre enquête du jour : un nouveau cas de collusion entre la sémantico-logique et la grammaire ?

Le sujet de ce billet vous entraîne dans des méandres sémantiques que nous vaut une vaporeuse distinction grammaticale au départ de certains superlatifs relatifs. Tiens, tiens ! Il me semble discerner une légère fébrilité chez l’un ou l’autre d’entre vous. Pourtant, nul n’a pu échapper aux cours de grammaire consacrés aux degrés de l’adjectif ou de l’adverbe. Soit le positif, le comparatif et le superlatif. Avec, en outre, la distinction entre relatif et absolu. Tout cela est bien moins compliqué que la définition d’une exponentielle, voyons ! Mais je pressens qu’une piqûre de rappel peut être utile.