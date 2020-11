La modération salariale permet d'éviter 230 pertes d'emploi chez Safran Aero Boosters

La société Safran Aero Boosters, spécialisée dans l'aéronautique, a présenté fin septembre à son personnel un plan industriel s'étalant sur les années 2021, 2022 et 2023 qui prévoyait notamment la suppression de 230 emplois à temps plein sur son site situé dans le zoning de Herstal, a-t-on appris de source syndicale et auprès de la direction, confirmant une information de la RTBF. Un peu plus de 1.500 personnes y travaillent. Après négociation, syndicats et direction sont parvenus à un accord avalisé ce lundi 2 novembre par une assemblée générale.