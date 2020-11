Bloqué et «incompris», David Goffin a opté pour l’électrochoc

Alors que Thomas Johansson nous confiait encore, ce mercredi matin, ses projets de « grosse préparation en vue de 2021 », être « encore optimiste et ambitieux » avec un joueur qu’il trouvait toujours « incroyable au vu de son potentiel », ceci avec un job de coaching qu’il « continuait d’adorer » : le couperet est tombé 24h après pour un entraîneur suédois qui n’est pas dupe non plus ! Quand ça va mal… C’est via son compte Instagram que David Goffin a diffusé la communication suivante : « Après deux ans de travail ensemble, Thomas et moi avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Je veux le remercier pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »