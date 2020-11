Mon assiette: la châtaigne qui se prenait pour un marron

Si vous avez eu la chance de vous balader en forêt ces dernières semaines, une chose a dû particulièrement attirer votre attention : l’automne est arrivé en grande pompe. Et avec lui, la nature s’est parée de ses plus belles couleurs. D’abord sur les arbres, pour ensuite finir à nos pieds. « Maman, tu as vu tous ces marrons ! », s’extasie l’enfant. C’est à ce moment-là que vous vous dotez de la plus grande pédagogie du monde pour répondre au bambin qu’il ne s’agit pas de marrons, mais bien de châtaignes.