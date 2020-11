Karim Belhocine ne sous-estime pas le prochain adversaire de Charleroi: «Malines mérite mieux que son classement actuel»

A nouveau seul en tête depuis le week-end dernier, le Sporting de Charleroi se déplacera à Malines avec l’envie de poursuivre sur sa dynamique afin de virer en tête au moment de la trêve internationale. Toutefois, bien que le KaVé soit en très mauvaise posture au classement, Karim Belhocine se méfie de son adversaire de vendredi. « Ce n’est jamais évident d’aller à Malines. C’est une équipe qui a peu changé et qui mérite mieux que son classement actuel, notamment quand on se penche sur certains de ses matches. Mais même si Malines dispose de qualités, on devra essayer de jouer notre jeu si on veut faire un résultat. Pour cela, on se devra d’être à 100 % », expliquait le T1 sambrien ce jeudi.