Le mois d’octobre a été le plus chaud jamais enregistré en Europe

L’Europe a connu son mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré, indique jeudi le service européen Copernicus sur le changement climatique. La couverture des glaces de mer n’a de plus jamais été aussi réduite depuis le début des mesures.

Les températures ont été nettement supérieures à la moyenne dans l’est de l’Europe, mais inférieures dans le sud-ouest du continent, observe le service européen. Au niveau mondial, octobre a été le troisième mois le plus chaud. La différence de température est cependant marginale avec les 4e, 5e et 6e du classement. Les six mois d’octobre les plus chauds ont été enregistrés au cours des six dernières années, souligne Copernicus.