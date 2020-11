La douane et la police fédérale ont saisi 11,5 tonnes de cocaïne dans le port d’Anvers

La douane et la police judiciaire fédérale du Limbourg et d’Anvers ont mis la main sur 11,5 tonnes de cocaïne pure dans le port anversois, a indiqué jeudi le parquet fédéral. La saisie est intervenue dans le cadre du démantèlement d’une organisation criminelle, active dans le trafic du stupéfiant entre l’Amérique latine et la Belgique. Il s’agit de la plus importante saisie au monde de cocaïne provenant d’Outre-mer.

Les conteneurs chargés de cocaïne ont été transportés par bateau jusqu’à Zeebrugge, puis transbordés sur une péniche en direction du port d’Anvers en vue d’atteindre pour destination finale une entreprise située juste de l’autre côté de la frontière néerlandaise. Le mardi 27 octobre, cinq conteneurs de ferraille en provenance de Guyane ont été soumis à une inspection approfondie. Un conteneur en acier était inséré à l’intérieur d’un autre maritime afin de dissimuler les 11.500 kilos de cocaïne pure.