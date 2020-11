Coronavirus: l’OMS s’inquiète d’une «explosion» des cas en Europe

L’Europe connaît actuellement une « explosion » du nombre de cas de Covid-19 et ne doit pas relâcher ses efforts contre la pandémie, a affirmé jeudi le directeur de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la Santé, tout en appelant à ne fermer les écoles qu’en dernier ressort. « Nous observons une explosion » des contagions avec « seulement quelques jours pour un million de cas supplémentaires » en Europe et « nous voyons aussi petit à petit la mortalité augmenter », a souligné Hans Kluge lors d’un entretien à l’AFP. « Nous ne pouvons pas nous relâcher » et « cela va être une période un peu difficile, il faut être honnête là-dessus », a-t-il prévenu.