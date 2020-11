David Goffin s’exprime sur la fin de sa collaboration avec Thomas Johansson: «Son message n’avait plus le même impact»

Plus de saison 2020 maudite, ni de non-dits dans une relation joueur-coach qui ne fonctionne plus, c’est un David Goffin presque soulagé qui s’est confié, depuis son salon à Monaco, sur les raisons de la fin de sa collaboration de deux ans avec Thomas Johansson. « Disons que lorsque ça ne va plus, ça ne sert à rien de laisser traîner les choses », avoue le nº1 belge, battu cinq fois d’affilée en cette fin d’année, et même éliminé quatre fois d’entrée à Rome, Roland-Garros, Anvers puis Paris-Bercy ! Il a donc opté pour l’électrochoc. Le timing est assez logique pour un joueur qui fêtera ses 30 ans dans un mois et qui figure toujours dans le top 15 mondial (ce qui est la meilleure nouvelle de l’année pour lui)…