Eaglestone investit 55 millions d’euros à Woluwe-Saint-Lambert

Le groupe immobilier Eaglestone a acquis à un fonds allemand le complexe Twin House à Woluwe-Saint-Lambert, une commune dans laquelle il est déjà solidement ancré avec des projets comme Elyx ou The W (pour un total de 200 logements). Composée de deux bâtiments identiques, la Twin House propose plus de 16.000 m2 de surfaces de bureaux sur 7 étages et 200 emplacements de parking.

L’opérateur Telenet occupera une grande partie des bureaux jusqu’à la fin de l’année. Eaglestone entend reconvertir le complexe en appartements, avec quelques surfaces de bureaux et d’équipements, et en faire un ensemble à haute qualité environnementale.

Coût total de l’investissement, travaux compris : 55 millions d’euros.