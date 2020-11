Europa League : toujours aucun point pour le Standard, défait contre Lech Poznan (3-1)

Les Liégeois se sont inclinés 3-1 sur le terrain du Lech Poznan jeudi en Pologne dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules (groupe D) et voient s’éloigner leurs chances de qualification pour les 16e de finale.

Entreprenant en début de rencontre, le Standard, privé de Vanheusden, blessé, et de Fai et Laifis, testés positifs au Covid-19, était cueilli à froid après 14 minutes de jeu. Skoras, esseulé dans la défense liégoise, trompait Bodard de la tête et portait les Polonais aux commandes.

Le Lech Poznan, tombeur de Charleroi en barrages de l’Europa League, doublait la mise par Ishak à la 22e minute.

A la 29e minute, Dussenne y allait d’un obus des 20 mètres repoussé par le poteau. Le ballon rebondissait sur le dos de Bednarek, le gardien polonais, et Lestienne était à l’affût pour propulser le cuir au fond des filets et redonner espoir aux Rouches.