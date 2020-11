Europe: le délai sera long pour le rebond des économies

La reprise en « V », on n’y croyait plus ; c’est entendu. Dès avant la deuxième vague du Covid-19 cet automne, le rebond des économies européennes avait marqué le pas. Dans ses prévisions économiques d’automne, publiées ce jeudi, la Commission européenne vient doucher l’espoir d’une reprise en « aile d’oiseau ».

Sans doute prévoit-elle, dans son scénario de base, une chute un peu moins prononcée du PIB en volume de la zone euro cette année (-7,8 %, contre -8,7 % attendus en juillet). Mais ce n’est qu’une maigre consolation. Car les prévisionnistes de la Commission s’attendent à un taux de croissance, en moyenne annuelle, de 4,2 % seulement l’an prochain, et non plus de 6,1 %.