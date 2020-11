Gucci craque pour le son belge

La griffe italienne choisit une chanson flamande créée il y a 37 ans pour sa campagne internationale. Le musicien et vidéaste Walter Verdin raconte l’aventure de son « Mani Meme ».

La campagne de la nouvelle collection Epilogue de Gucci, signée du photographe américain Alec Soth. Derrière les modèles, on voit s’affairer des « petites mains » portant le masque... - Alec Soth

M ani Meme, ça sonne drôlement bien et ça sonne surtout drôlement italien. C’est ce qui aura tapé dans l’oreille de Gucci. Mais phonétiquement, Mani Meme, c’est du néerlandais : « Maar niet met mij. » Mais pas avec moi.

C’est pourtant avec lui, avec l’Anderlechtois Walter Verdin, que la maison de haute couture a choisi de collaborer. Plus précisément, Gucci et le groupe Kering (dont Balenciaga, Alexander McQueen…) utiliseront son morceau, sorti en 1983, pendant une période de cinq ans sur leurs réseaux sociaux, leurs événements et expositions dans le monde entier.