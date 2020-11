Enel: bond du bénéfice net sur 9 mois, objectifs confirmés

le groupe explique cette hausse surtout par "des ajustements importants de valeurs", alors qu'en 2019 il avait dévalué ses centrales à charbon.

Son chiffre d'affaires a lui diminué de 19% à 48 milliards d'euros, en raison notamment des plus faibles quantités d'électricité et de gaz vendues en Espagne et en Italie du fait de la pandémie de coronavirus.

Fin juillet, Enel avait revu à la baisse les objectifs de son plan stratégique 2020-2022 en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, tout en maintenant le cap concernant le développement des énergies renouvelables.