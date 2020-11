Toujours leader du Tour d’Espagne, Primoz Roglic est content que l’étape la plus longue soit passée: «C’était une journée difficile»

Primoz Roglic est resté leader de la Vuelta au terme de la 15e étape, malgré une course qui aura été très compliquée.

Primoz Roglic a conservé son maillot rouge de leader du Tour d’Espagne cycliste (WorldTour) à l’issue d’une interminable 15e étape, la plus longue de cette Vuelta (230,9km), qui aura été dure, frigorifiante avec un vent de face et de la pluie pour terminer, au point de soulager le Slovène une fois la ligne franchie.

« C’était une journée difficile, donc je suis vraiment content que ce soit derrière nous », a confié le leader de la formation Jumbo-Visma au micro des organisateurs. « Le rythme était élevé, on est allé vite et à la fin il pleuvait. Il faisait froid, c’est une grosse journée difficile derrière nous. C’était la bonne décision de prendre les temps à 3km de l’arrivée, absolument, parce qu’avec de l’huile sur la route il ne fallait pas prendre plus de risques que nécessaire ».