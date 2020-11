Drôle de rencontre à Odessa, Texas

Une ado mexicaine, Gloria Ramírez. Un fils de pasteur, Dale Strickland. Ils se sont rencontrés le 14 février 1976, elle est devenue sa Valentine. Pourquoi pas, après tout ? Mais le badinage s’est transformé en épreuve de force. Dale est devenu violent sous l’effet de la boisson et des amphétamines fournies par son chef d’équipe, parce que son travail sur les forages dépasse les capacités normales d’un homme et qu’il faut, contre les prix de l’Opep et les Arabes, se battre pour l’Amérique. Si ce ne sont pas des circonstances atténuantes à ce qui est arrivé, une erreur de Dale que son père présente comme un garçon sans problème, où va Odessa, Texas ?