Ce vendredi, vous allez franchir une nouvelle barre symbolique dans votre carrière. Cela représente quelque chose pour vous ?

Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d’atteindre cette marque donc c’est une fierté, cela veut dire beaucoup dans le milieu du foot. J’ai pu répondre présent lors de nombreux matches et ensuite confirmer. Et je pense que ça impose un certain respect.

Si vous deviez dessiner la courbe de votre carrière, quelle forme prendrait-elle?