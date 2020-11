De Camargo et Penneteau: 1.300 matches à eux deux

Igor De Camargo - Nicolas Penneteau: à eux deux, ils affichent 76 ans et cumuleront, ce vendredi soir, 1.300 matches en clubs à leur compteur cumulé (600 pour le Malinois, 700 pour le Carolo). Avant de s’affronter sur la pelouse malinoise, ils ont accepté de se soumettre à notre questionnaire croisé pour évoquer leur (longue) carrière, le match de ce vendredi et leur dixième face-à-face.

La rencontre de ce vendredi entre Malines et Charleroi donnera à voir un beau duel d’« anciens » entre Igor De Camargo et Nicolas Penneteau. L’attaquant belgo-brésilien et le portier corse disputeront à cette occasion, sauf surprise, respectivement leurs 600e et 700e matches en clubs. Une nouvelle preuve, si besoin en était, de la régularité de leurs carrières.

Et si Igor De Camargo a fait de Charleroi sa victime préférée puisque le Sporting est l’équipe qui lui réussit le mieux, avec huit buts inscrits en 17 matches, il n’est cependant pas aussi prolifique lorsque Nicolas Penneteau défend la cage adverse, alors que les deux hommes vont connaître leur dixième confrontation.