Frayeur à Villarreal: la pluie a retardé le match d’Europa League qui va finalement se jouer contre le Maccabi Tel Aviv (vidéos et photos)

Le match entre Villarreal et le Maccabi Tel Aviv aurait pu ne pas se jouer, ce soir, pour le compte de la 3e journée d’Europa League.

Le suspense a plané au-dessus du stade de la Ceramica de Villarreal pendant plus d’une heure, mais le problème est finalement réglé. Censée se jouer à 21h, la rencontre entre le club espagnol et le Maccabi Tel Aviv a risqué de ne pas se jouer à cause de fortes pluies qui ont inondé le terrain.

L’UEFA a d’abord repoussé le match à 21h30, le temps de voir l’évolution de la météo et de l’état du terrain. Ensuite, match a été repoussé une deuxième fois à 22h, voyant l’amélioration de la situation grâce au travail des membres du club espagnol. Finalement, le coup d’envoi sera donné à 22h10.