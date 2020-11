Thomas Johansson tire le bilan de ses deux années avec Goffin: «Fier de l’avoir vu évoluer au niveau de l’attitude»

Une rupture entre « gentlemen » : oui, ça existe encore, même dans ce monde plus fou que jamais. Faits du même bois qui respire la sagesse et le respect, Thomas Johansson et David Goffin se quittent bons amis. Certes déçus d’en arriver là où toute mauvaise passe sportive se termine, mais surtout fiers du bout de vie traversé ensemble.

Quand un coach dit de son joueur qu’il ne « comprend pas » pas ce qui lui arrive et que « c’est à lui de trouver la clé pour s’en sortir », quelque part, c’est que le duo est arrivé au bout de l’histoire. « Par respect pour David, c’était à lui de vous annoncer la fin de notre collaboration et pas à moi », nous confie le Suédois, un jour après nous avoir donc donné sa toute dernière interview en tant que coach de David Goffin. « Avec David, on fait la différence entre une relation business et une amitié qui s’est développée profondément au fil des années (NDLR : n’oublions pas que le Suédois avait déjà accompagné le Liégeois en 2016, aux côtés de Thierry Van Cleemput). « Donc, lorsqu’on en est arrivé après Bercy à la conclusion qu’il fallait arrêter les frais, je n’ai pas vraiment été surpris. Après le confinement, il n’avait plus de plaisir à aller sur les courts, ni à l’entraînement, ni en compétition.