Europa League: les espoirs du Standard s’envolent en Pologne

Malgré une entrée en matière manquée face aux Rangers à domicile, le Standard avait assuré qu’il ne voulait pas simplement «visiter l’Europe» -pour reprendre les termes de Benjamin Nicaise il y a une semaine- et ainsi faire de la figuration dans un groupe d’Europa League particulièrement relevé. Le pèlerinage en Pologne pour y défier le Lech Poznan, l’autre équipe à zéro point dans ce groupe, était en quelque sorte l’occasion d’honorer le passé européen du club liégeois en y relançant la machine, malgré les absences de Fai, Laifis et Vanheusden, et surtout ramener à la surface l’espoir d’une qualification pour le prochain tour. Y éviter un dixième match consécutif sans victoire à l’extérieur sur la scène européenne semblait une condition sine qua non à ce retour aux affaires. Mais au final, ce «city trip» en terres polonaises aura plutôt viré au voyage au bout de l’enfer…