Paul Mukairu connaît des débuts rêvés à Anderlecht: «Podolski m’a félicité»

À peine une semaine après son arrivée sur le sol belge, le jeune Paul Mukairu, 20 ans, s’est montré décisif dimanche dernier. En inscrivant l’unique but du beau succès d’Anderlecht face à l’Antwerp d’une magnifique frappe enroulée du droit, le Nigérian a réussi ses débuts au-delà de toutes les espérances. Des siennes comprises. « C’est clair que j’ai moi-même été surpris de démarrer de la sorte, nous a-t-il expliqué jeudi, avec un rire communicatif. Après avoir dû patienter en Turquie puis en Belgique en raison de problèmes de visa, je voulais avant tout aider l’équipe. J’avais travaillé d’arrache-pied pour me mettre à niveau et ce but rapide m’a fait un bien fou. Je l’ai directement dédié à Dieu parce que je suis très croyant et que toutes mes victoires sont aussi les siennes. Sans Dieu, je ne serais pas où je suis aujourd’hui. »