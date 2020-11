Coronavirus: comment la Belgique actualise sa stratégie de testing

Jeudi soir, les différents ministres de la Santé du pays ont approuvé une actualisation de la stratégie de testing. Sans surprise, les tests dits « PCR » (ce long coton-tige qu’on ne vous présente plus) restent la norme. Mais les tests dits « antigéniques rapides » entrent dans la stratégie de lutte contre le coronavirus.

Depuis le début de la crise, la stratégie belge en matière de tests est entièrement basée sur les tests PCR, la technique de référence. La capacité est passée d’environ 4.000 par jour en mars à 72.000 tests par jour actuellement et augmentera pour atteindre plus de 110.000 tests par jour en janvier », annonce le Commissaire corona par communiqué.

Pas de changement majeur non plus dans les critères des personnes à tester. Il n’y a qu’une nouveauté : le dépistage préventif, suspendu depuis mi-octobre, va reprendre pour le personnel des maisons de repos et des établissements de soins pour personnes handicapées. Aujourd’hui, ils ne pouvaient être testés qu’en cas de cluster dans l’établissement. Demain, un « dépistage répété » sera pris en charge par la nouvelle plate-forme fédérale. Les Régions, en collaboration avec le Fédéral, doivent préparer un plan de bataille.