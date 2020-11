Pieter Timmers va participer à la dernière course de sa carrière ce vendredi

Une course dans le cadre de l’International Swimming League.

Privé de Jeux Olympiques de Tokyo à cause de la pandémie de coronavirus, le nageur belge Pieter Timmers participera ce vendredi à la dernière course de sa carrière lors de la deuxième journée du match 8 de l’International Swimming League, à Budapest, en petit bassin.

Avec une médaille d’argent remportée sur les 100m nage libre des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Pieter Timmers aura marqué la natation belge de son empreinte. À bientôt 33 ans, le Limbourgeois voulait tirer sa révérence cette année lors des JO de Tokyo mais le report d’un an des jeux à cause du coronavirus aura eu raison de son rêve. Il a donc dû se contenter de l’International Swimming League, innovante et lucrative compétition par équipes, qui a débuté le 16 octobre.