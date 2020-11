L’économiste Noreena Hertz: «Les nouveaux populismes sont tous le fruit de la solitude»

Du siècle court au siècle de la solitude. Une solitude parfois extrême, comme dans le cas du confinement imposé par le Covid-19, et aux conséquences importantes, psychologiques, mais également sociales, physiques et politiques : « Car les nouveaux populismes et mouvements d’extrême droite de ces dix dernières années sont tous le fruit de la solitude. » Bienvenue donc dans le « siècle solitaire », qui est également le titre du dernier ouvrage de l’économiste et essayiste anglaise Noreena Hertz, The lonely century : how isolation imperils our future