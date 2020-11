Le prix s’élève à 3.500.000 euros, garages et caves compris. Il s’agit d’un bien unique de par sa situation, sa superficie et ses finitions haut de gamme.

Situé à 140 mètres de hauteur, au sommet de la tour UP-site, ce penthouse est unique en son genre à Bruxelles et même en Belgique. Il a été agencé de façon à profiter d’une vue à 360 degrés sur la ville et ses 540 m2 sont constitués d’espaces de vie spacieux et lumineux. Un soin particulier a été apporté aux finitions du bien. Ce penthouse d’exception possède tous les équipements d’une habitation haut de gamme, mais ses grands espaces de réception permettent aussi une occupation professionnelle.