Les anciennes variétés fruitières wallonnes ont la pêche

Des milliers de variétés fruitières anciennes ont été sauvegardées depuis 40 ans et remises au goût du jour. La Wallonie possède un patrimoine exceptionnel préservé grâce au CRA-W de Gembloux.

Reinette de Blenheim, Transparente de Lesdain, Rambour d’hiver, Calville des vergers, Président Roulin, Radoux, Bronzée d’Enghien, Madame Grégoire. Tous ces noms illustrent la savoureuse histoire de la fruiticulture en Wallonie, basée sur des variétés locales ou régionales anciennes, que le CRA-W de Gembloux (Centre wallon de recherches agronomiques) s’attache depuis plus de 40 ans à sauvegarder et promouvoir, pour faire revivre cet incomparable patrimoine de nos campagnes fruitières.

A l’origine, un scientifique passionné et précurseur, qui avait de multiples cordes à son arc et qui a, juste à temps, senti qu’il fallait agir vite pour sauver toute cette richesse génétique car les vieux vergers hautes tiges se mouraient, étaient victimes d’une agriculture intensive et même des vergers entiers étaient arrachés suite à des subventions européennes.