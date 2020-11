Du 10 au 11 novembre, c’est la Nuit des écrivains

C’est la quatrième du nom. Elle ne pourra évidemment pas se dérouler, comme prévu, en public au Théâtre 140, à Bruxelles. Mais les deux animateurs de cette fameuse nuit, Myriam Leroy et Pascal Claude, invitent les auditeurs et internautes ce soir-là, dès 21 h, en direct sur La Première, Auvio et en Facebook Live sur les pages de La Première, de Passa Porta et du 140. Les écrivains invités sont Alexandre Jardin, Lisette Lombé, Nicolas Mathieu, Vanessa Springora, Mehdi Meklat et Nathalie Skowronek. Ils seront soit en studio – à distance physique respectée –, soit en duplex ou depuis leur lieu de confinement.