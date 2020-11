Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 7»: la guerre

En ce moment, il se passe un truc incroyable.

Tout le monde dit que c’est la guerre. Alors on a demandé à la Mamounette si c’était vrai.

On lui a dit : « Ça y ressemble, non ? La guerre, c’est l’irruption d’un ennemi sur le territoire. C’est le danger, la peur, la mort, la résistance, les héros, les masques, le couvre-feu, la débrouille et le monde entier qui coopère pour y mettre fin. Hein oui ? En 1940 aussi, on a demandé aux gens de ne pas stocker tout et n’importe quoi parce qu’en accumulant, ils privaient les autres, dont les plus faibles comme les personnes âgées ? Et les agriculteurs privés de main-d’œuvre étrangère, c’est tout pareil, non ? »

La Mamou soupire. Elle était toute petite en 40-45, mais elle se souvient très bien. Elle dit que oui, ça y ressemble un peu, sauf que…