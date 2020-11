«The Crown» dévoile le «test de Balmoral», véritable rite de passage royal

La nouvelle saison de la série de Netflix dévoile les tenants et aboutissants d’un examen de passage auquel est même soumise la haute aristocratie britannique.

La nouvelle saison de « The Crown » couvre les années Thatcher, entre 1979 et 1989. - Netflix.

Comment réussir le redoutable « test de Balmoral », ce véritable rite de passage, aussi mystérieux que légendaire, qu’impose la reine Elizabeth II à ses invités ? La quatrième saison de la série The Crown mettant en scène la famille royale, qui sera diffusée à partir du 15 novembre, dévoile les tenants et aboutissants de cet examen de passage auquel est même soumise la haute aristocratie britannique.

La nouvelle saison de The Crown couvre les années Thatcher, entre 1979 et 1989. Centrés notamment sur le personnage de Diana, les différents épisodes mettent en scène les circonstances de son mariage avec le prince Charles, le 29 juillet 1981, jusqu’à l’éclatement du couple au début des années 90. Les déchirements matrimoniaux avaient conduit à la séparation du prince et de la princesse en 1992, point d’orgue de la fatidique annus horribilis de la souveraine.