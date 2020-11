Les auteurs au secours des libraires français

Si les librairies sont restées ouvertes en Belgique, il n’en est pas de même en France. Un collectif d’auteurs s’est donc mobilisé pour aider et soutenir les libraires. En insistant sur la possibilité du « click and collect », comme on dit en France, du « take-away », donc. Et en faisant campagne pour la réouverture de ces commerces au plus tôt. Tatiana de Rosnay, Agnès Abécassis, Maxime Chattam, Virginie Grimaldi, Marc Lévy, Henri Lœvenbruck, Mathias Malzieu, Ian Manook, Bernard Minier, Guillaume Musso, Olivier Norek, Franck Thilliez, Bernard Werber en sont. Et aussi « notre » Barbara Abel, la reine belge du polar. Leur voix s’entendra peut-être au sommet de l’Etat français et les librairies pourront peut-être se rouvrir rapidement. Cela serait plus qu’utile : la lecture, c’est la vie.