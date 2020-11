«La caricature doit enrichir notre regard»

Lucky Luke s’aventure dans les champs de coton, en pays sudiste, une contrée plus sauvage que l’Ouest, effroyable de bêtise et de racisme.

La première rencontre entre Lucky Luke et le contremaître de la plantation de coton dont il a hérité. - Lucky Comics.

entretien

Dans le sud profond de l’Amérique, Lucky Luke hérite par accident d’une riche plantation de coton. Sa légende le précède et les ségrégationnistes se félicitent d’accueillir parmi eux un héros du Far West. Mais le cow-boy va rapidement gâcher la fête. Il n’envisage rien moins que de changer le monde, en cédant sa propriété à ses employés. A l’idée de voir menacée la suprématie blanche, le Ku Klux Klan promet de faire couler le sang dans les champs de coton. Il faudra tout le courage du premier marshal noir à l’ouest du Mississippi, Bass Reeves, et le secours inattendu des Dalton pour sauver Lucky Luke du bûcher. Conversation avec le scénariste Jul.