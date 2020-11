Bientôt une IGP pour quatre charcuteries gaumaises ?

Le ministre Willy Borsus demande la reconnaissance des saucissons, colliers, baudruches et pipes gaumaises en qualité d’indication géographique protégée. Le processus prendra quelques mois avant une reconnaissance européenne éventuelle.

A l’instar du pâté gaumais, cette excellente tourte de pâte levée farcie de viande de porc marinée, et de la pomme de terre « Plate de Florenville », la région gaumaise pourrait dans les mois à venir avoir de nouveaux produits reconnus comme IGP (indication géographique protégée), une reconnaissance européenne qui permet de défendre et de valoriser une production spécifique à un territoire. On se rappellera le long combat des charcutiers ardennais pour faire reconnaître leur saucisson d’Ardenne dont le nom était largement galvaudé puisque jusqu’à sa reconnaissance, il pouvait être fabriqué en Flandre.