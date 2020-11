Le jury du Médicis a attribué ses trois prix littéraires

Dispositif inédit pour la proclamation des trois lauréats du jury Médicis, ce vendredi, avec une annonce par sa présidente Marie Darrieussecq dans le journal de France Inter, peu après 13 h 30, et une conférence de presse via Zoom un peu plus tard dans la journée, confinement oblige. Le Médicis avait, en effet, comme le Femina et au contraire de nombreux autres prix de saison, choisi d’attribuer ses récompenses malgré la fermeture des librairies françaises. Avec des arguments, mais occupons-nous surtout de ceux qui touchent à la qualité littéraire des textes primés.

Les paradoxes font partie de la vie littéraire. Le Prix Médicis du roman français en est un, parce qu’il est attribué à Chloé Delaume pour Le cœur synthétique, un livre somme toute classique par une autrice connue davantage pour ses expérimentations littéraires que pour sa fidélité à un genre bien défini.