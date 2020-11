Les brèves des Livres du Soir

Un jour ce sera vide **

HUGO LINDENBERG

La solitude de ses vacances pèse d’autant plus à l’enfant qu’il voit ou imagine les autres bien dans leur peau. Une amitié ambiguë le lie à Baptiste : un modèle d’épanouissement, une famille chaleureuse, tout ce qu’il n’est pas et dont il rêve. L’admiration se mêle de jalousie, car l’inatteignable est source autant de désir que de rejet. L’amour et la haine se rejoignent dans une infinité de nuances.

Christian Bourgois, 172 p., 16,50 €, ebook 10,99 €

La faucille d’or **

ANTHONY PALOU